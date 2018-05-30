В Пензе открылся региональный форум предпринимателей (видео)

В Пензе стартовал региональный форум предпринимателей (18+). В течение двух дней в областной библиотеке имени Лермонтова будут проходить различные семинары, тренинги и мастер-классы.

На форуме затронули самые злободневные темы. Многие предприниматели уверены, что для успешного развития своего дела, необходимы инновационные подходы. Особенно это актуально для предприятий, которые работают на рынке ни один десяток лет.

«Продукты, которые сейчас реализуем — не инновационные, они разрабатывались 20−25 лет назад, и сейчас, в силу того, что сказал президент, мы должны сделать рывок, но он невозможен без системного понимая структуры развития новых технологий», — сказала начальник отдела маркетинга ОАО «Электромеханика» Вера Белякова.

Ряд компаний испытывают кадровый голод. Грамотных специалистов, тем более среди подрастающего поколения, найти крайне сложно. В целом, по мнению как начинающих, так и опытных предпринимателей, на сегодняшний день на региональном уровне есть целый ряд механизмов для продвижения бизнеса.

«Считаю, что сейчас можно развивать бизнес. Главное — «болеть» им, заниматься. Мы начали свое дело девять лет назад, был небольшой стартовый капитал, и правительство выделили деньга в рамках соответствующей программы», — рассказала руководитель рекламного агентства Юлия Калашникова.

Форум уже с первого дня открытия бьет рекорды. Количество участников — более 500 со всей области. Десятки спикеров — в большинстве своем федерального уровня. Самая популярная площадка с участием председателя подкомитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Сергея Безделова. Столичный гость рассказал о современной модели поиска финансирования частных лиц, которые готовы поддержать средствами заинтересовавший их проект.

«Это один из инструментов спасения экономики. Я не беру конкретно краудфандинг, а вообще, мы говорим сейчас о возможности привлекать, инвестировать в экономику России небанковские средства», — сказал он.

Краудфандинг — это привлечение денег от частных инвесторов. Самая главная особенность этого направления — интересно презентовать свою компанию, проект, чтобы получить финансирование. Организаторы отмечают, что форум будет интересен не только состоявшимся бизнесменам, но и тем, кто только задумывается об открытии своего дела.

«Форум проходит в новом формате, потому что мы впервые пригласили такое количество федеральных экспертов, спикеров, для того, чтобы наши предприниматели, жители, все жалеющие, могли получить новые знание в этой сфере», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

В течение двух дней участники форума обсудят вопросы развития предпринимательства, узнают о мерах государственной поддержки, обменяются опытом и получат консультации представителей органов власти. 31 мая к работе форума подключатся делегации из районов области, сообщает телеканал «Экспресс».