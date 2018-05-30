В пензенской галерее им. Савицкого выставили уникальные картины (видео)

Исторические события 100-летней давности сподвигли сотрудников пензенской картинной галереи достать из своих запасников уникальные картины (0+). В конце мая 1918 года в Пензе произошло первое вооруженное противостояние большевистской власти — Белочешский мятеж. Именно он послужил началом Гражданской войны.

На картинах — ожесточенные бои, гибнут люди, а агитаторы призывают самоотверженно бороться с белогвардейцами. Эти полотна написаны участником гражданской войны, уроженцем Пензенской области, кавалеристом Красной армии во время боевых действий. Именно это придает им особую ценность.

«Представлены уникальные работы, образцовый батальный жанр. Картины не доставали из запасников десятилетия», — сказал заведующий Губернаторским домом Дмитрий Бушмин.

Эти работы показывают масштабность событий, происходивших ровно 100 лет назад. В конце мая на территории Пензы вспыхнул Белочешский мятеж, послуживший началом Гражданской войны. Чешский корпус, который был частью французской армии, по договоренности переправлялся железной дорогой в Европу. Условие со стороны большевиков было одно — сдача артиллерии и пулеметов. Эшелоны с тысячами чехов растянулись на сотни километров.

«Тогда на мятеж пришли свыше 6000 чешских военнослужащих, прошел слух, что у них отбирают оружие, это была антибольшевистская провокация, для того, чтобы арестовать и сдать Австро-Венгрии, как изменников и дезертиров», — рассказал директор пензенской картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

События разворачивались стремительно. Чехи отказались сдавать оружие. Тогда председатель реввоенсовета Троцкий приказал разоружить их силой. В центре Пензы начались кровопролитные бои. На фотографиях, которые наряду с картинами Никиты Краснова заняли место в экспозиции, передана атмосфера Гражданской войны. На них запечатлены белогвардейцы и бойцы, сражавшиеся на стороне советской власти. Среди экспонатов — фотоаппарат «Кодак», проводной телефон, по которому отдавал приказы Ленин, бумажные деньги. Все артефакты предоставил пензенский коллекционер Борис Чекунаев.

«Иногда человек что-то собирает, коллекционирует, и к нему желаемое притягивается, словно магнитом, — мистическая штука. Со мной такое происходило. Помню, что как-то увидел фотографию и подумал, что неплохо бы иметь такую же, позже она у меня появилась», — сказал он.

Выставка, посвященная 100-летию Гражданской войны в России и 100-летию Белочешского мятежа, по мнению ее создателей, позволит прочувствовать драматичность военных действий начала XX века и стать чуть ближе к истории родного края, сообщает телеканал «Экспресс».