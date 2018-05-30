В Пензе 2 мая заложат фундамент храма священномученику Иоанну Рижскому (видео)

3 июня пензенская епархия будет отмечать 100-летие прибытия архиепископа Иоанна Поммера (0+). Его служение выпало на годы Гражданской войны, он возглавлял ее с 1918 по 1921 годы. Несмотря на гонения на церковь, епископ Иоанн бесстрашно проповедовал православную веру.

Сейчас он прославлен в лике святых священномучеников Латвийской церковью, где он служил после пензенской епархии. Знаменательную дату в истории православной церкви решили отметить в Пензе.

«Планируем открыть фотовыставку, посвященную Иоанну Поммеру в Лермонтовском сквере, а затем в 16.00 провести конференцию в Губернаторском доме», — рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

2 июня в полдень состоится закладка храма священномученику Иоанну Рижскому. В 17.00 будет совершено всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе, сообщает телеканал «Экспресс».

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.