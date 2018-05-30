Дорожные работы на улице Антонова планируют завершить к концу июля (видео)

В Пензе приступили к очередному этапу реконструкции улицы Антонова. Напомним, реализация долгосрочного проекта по обустройству автодороги началась в 2016 году. Тогда поводом стали многочисленные обращения жителей микрорайона ГПЗ, которые просили улучшить дорожную ситуацию и ликвидировать постоянные пробки.

Движение по дороге, ведущей от ГПЗ до Заречного, перекроют, чтобы беспрепятственно могла работать спецтехника. Водителям предлагают воспользоваться объездными путями.

Впрочем, неудобства временные. Завершить дорожные работы планируют в конце июля. На участке в 700 метров полностью разберут дорожное покрытие, ее основание и частично земляное полотно. Это позволит уложить качественный асфальтобетон, который в отличие от нынешнего не будет ежегодно разрушаться.

«Работы предполагают доведение параметров дороги до современных нормативов, помимо замены дорожной части, будет выполнено укрепление обочин и организовано освещение участка», — рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Андрей Егоров.

Ширина проезжей части увеличится до семи метров, однако останется также две полосы. Пробок там никогда не наблюдалось, в отличие от участка, который реконструировали в 2017 году и организовали на нем четырехполосное движение.

На улице Антонова в 2018-м должны отремонтировать 1 километр 400 метров полотна. Проект будет реализован в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На проведение работ выделено около 90 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».