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Полицейский пообещал избавить пензенца от наказания за 6 млн руб

31 мая в 09:40 296 просмотров
«Уфа-Западное направление» предъявлено обвинение волгоградскому полицейскому.

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В Пензенской области по делу о хищении дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа-Западное направление» предъявлено обвинение волгоградскому полицейскому.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в Пензенской области было заведено уголовное дело по факту кражи дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа-Западное направление». В процессе расследования у одного из свидетелей изъяли автомобили. Мужчина решил узнать, можно ли их вернуть, хотят ли его привлекать к уголовному делу в качестве подозреваемого и можно ли избежать наказания.

Эти вопросы он передал своему знакомому — 36-летнему замначальнику одного из отделов ГУ МВД России по Волгоградской области, который решил воспользоваться интересным предложением. Вступив в сговор с двумя жителями Волгограда, он сообщил свидетелю, что за решение его вопросов понадобится шесть миллионов рублей. Мужчина передал четыре миллиона рублей.

В настоящее время волгоградского полицейского заключили под стражу, а его подельники находятся под домашним арестом. Обвинительное заключение направили в прокуратуру.


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