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Пензенец извращался над ребенком сожительницы, а ее угрожал зарезать

31 мая в 09:49 416 просмотров
, а также угрозу убийством его матери.

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32-летнего жителя Пензы осудили за насильственные действия сексуального характера над ребенком, а также угрозу убийством его матери.

Ранее судимый за убийство мужчина около полугода проживал в квартире у своей возлюбленной вместе с ее сыном. Следствием установлено, что 10 и 11 января, будучи пьяным, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

«Детали совершенных преступлений не уточняются, так как судебное заседание по делу проводилось в закрытом режиме», — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы.

Помимо этого, 6 февраля мужчина схватил кухонный нож, направил его на сожительницу и угрожал зарезать. При этом он был пьян. Объяснил он свой поступок тем, что разозлился на любимую и наставил нож в порыве гнева.

При вынесении приговора суд учел, что у мужчины есть малолетняя дочь. А в качестве отягчающих обстоятельств — рецидив преступлений. В результате ему назначили 13 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.


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