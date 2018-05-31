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Работники «Пензаэнерго» восстановили электроснабжение в населенных пунктах

31 мая в 09:57 236 просмотров
«МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») — «Пензаэнерго» восстановили энергоснабжение к нескольким населенным пунктам.

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Ремонтные и аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») — «Пензаэнерго» восстановили энергоснабжение к нескольким населенным пунктам.

30 мая из-за грозы, ливня и сильного ветра было нарушено электроснабжение ряда районов Пензенской области.

Когда стали поступать первые сообщения об отключениях электроэнергии, филиал «Пензаэнерго» был переведен в особый режим работы. К местам повреждений на воздушных линиях (ВЛ) и трансформаторных подстанциях (ТП) были направлены аварийные бригады и спецтехника.

Всего в работах по восстановлению электроэнергии были задействованы 60 бригад в составе 216 человек и 68 единиц спецтехники. Энергетикам удалось восстановить большинство поврежденных воздушных линий уже к полуночи. Полную подачу электроэнергии работники обеспечили к шести часам утра 31 мая.

В настоящее время ремонтные бригады «Пензаэнерго» занимаются укреплением частично поврежденных штормовым ветром соединений на линиях. В связи с этим на некоторых участках ВЛ внутри населенных пунктов будут производиться непродолжительные технологические отключения, в том числе и для безопасного выполнения ремонтных работ. Укрепление всех ВЛ внутри населенных пунктов пострадавших районов продлится в течение дня.


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