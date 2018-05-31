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Пензенским МФЦ вручили новые автомобили

31 мая в 10:10 606 просмотров
(МФЦ). Ключи от 11 новых машин передал губернатор Иван Белозерцев.

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31 мая в Пензе в рамках форума предпринимателей состоялось вручение автомобилей руководителям многофункциональных центров (МФЦ). Ключи от 11 новых машин передал губернатор Иван Белозерцев.

«Мы должны делать все, чтобы повысить качество жизни наших граждан, — таково поручение президента. На это нацелена и работа МФЦ. Вы проводите большую работу. Но вам нужна техника, чтобы сотрудники могли приезжать к гражданам, пожилым людям, которым надо оформить документы. Поэтому мы приобрели автомобили, которые помогут выполнить эту задачу. Поздравляю всех и надеюсь, что работа ваша станет более эффективной», — отметил глава региона.

При этом Иван Белозерцев предостерег — использовать машины в личных целях запрещено.



«Если кто начнет ездить на них на обед, домой, на следующий же день будет освобожден от должности», — предупредил он.



От имени всех сотрудников за новые машины поблагодарила директор ГАУ Пензенской области «МФЦ» Надежда Козенко.

«Спасибо от всех моих коллег за развитие МФЦ. Только в этом году из областного бюджета выделено 18 млн рублей на приобретение нового оборудования: куплены 27 систем управления электронной очередью, сегодня мы получили 11 авто, планируется приобрести программные комплексы для принятия документов по загранпаспортам нового поколения», — сказала она.

Фотография: фото Анны Балашовой

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