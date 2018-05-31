Пензенским МФЦ вручили новые автомобили

«Мы должны делать все, чтобы повысить качество жизни наших граждан, — таково поручение президента. На это нацелена и работа МФЦ. Вы проводите большую работу. Но вам нужна техника, чтобы сотрудники могли приезжать к гражданам, пожилым людям, которым надо оформить документы. Поэтому мы приобрели автомобили, которые помогут выполнить эту задачу. Поздравляю всех и надеюсь, что работа ваша станет более эффективной», — отметил глава региона.



При этом Иван Белозерцев предостерег — использовать машины в личных целях запрещено.





«Если кто начнет ездить на них на обед, домой, на следующий же день будет освобожден от должности», — предупредил он.





От имени всех сотрудников за новые машины поблагодарила директор ГАУ Пензенской области «МФЦ» Надежда Козенко.



«Спасибо от всех моих коллег за развитие МФЦ. Только в этом году из областного бюджета выделено 18 млн рублей на приобретение нового оборудования: куплены 27 систем управления электронной очередью, сегодня мы получили 11 авто, планируется приобрести программные комплексы для принятия документов по загранпаспортам нового поколения», — сказала она.