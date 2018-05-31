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Леонид Левин: В Пензе мы хотим услышать молодых предпринимателей

31 мая в 10:38 146 просмотров
, сегодня очень важно поддерживать начинающих предпринимателей.

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В Пензе в форуме предпринимателей принимает участие депутат Государственной Думы Леонид Левин. По его словам, сегодня очень важно поддерживать начинающих предпринимателей.

«Мы должны создавать условия для молодежных стартапов, давать им преференции, в том числе — налоговые, поддерживать инициативы, выделять гранты, давать возможность участвовать в федеральных и региональных программах. Только при таком внимании молодые люди будут готовы реализовывать в Пензенской области свои проекты», — сказал он журналистам перед мероприятием.

При этом Леонид Левин отметил, что важно помнить: молодые люди могут ошибаться, и к этому надо относиться с пониманием.

«Надо создавать условия для их общения с наставниками, проводить мастер-классы, приглашать экспертов из Москвы, других крупных городов, бизнесменов, которые бы помогали, подсказывали, разъясняли, как действовать в той или иной ситуации. А наше дело как власти — слышать их, помогать, создавать законодательные возможности и не возводить дополнительные препоны», — подчеркнул он.

По словам депутата, на форуме предпринимателей в Пензе важно услышать молодых бизнесменов, пообщаться с ними напрямую. А для них мероприятие станет еще одной возможностью обратить внимание на свои проекты, создать условия для притока инвестиций.

Фотография: фото Анны Балашовой

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