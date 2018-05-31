Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
В пензенской галерее им. Савицкого выставили уникальные картины
Пензенские ребята съездили в Москву от Яндекс. Лицея
НКО приглашают на фестиваль «Добрая Пенза — 2018»
Пензенским школьникам рассказали о правилах пользования мотоциклами
В Пензе родители заплатят меньше за путевки в пришкольные лагеря
В Пензе наградят школьников-знаменосцев
Фанаты разочаровались в Бузовой и хотят сдать билеты на концерт в Пензе?
Баста выступит с концертом в Пензе
Пензенские школьники сдали первые экзамены ЕГЭ
В Пензу с гастролями приедет Александринский театр

Студенты ПГАУ, победившие в проекте «Новое поколение «Дамате», получили награды

31 мая в 10:56 106 просмотров
«Молочного комбината «Пензенский», входящего в ГК «Дамате», состоялось награждение студентов Пензенского государственного аграрного университета, победивших в первом этапе проекта «Новое поколение «Дамате».

" data-title="Студенты ПГАУ, победившие в проекте «Новое поколение «Дамате», получили награды — Пенза-пресс, рунет за день">

На территории «Молочного комбината «Пензенский», входящего в ГК «Дамате», состоялось награждение студентов Пензенского государственного аграрного университета, победивших в первом этапе проекта «Новое поколение «Дамате».

Первый этап онлайн-проекта «Новое поколение «Дамате» стартовал в середине мая. Студентам предстояло решить предложенные задания. Те, кто с поставленными задачами справился лучше всех, получили памятные подарки и денежные призы.

Для гостей «Молочного комбината «Пензенский», среди которых были студенты-победители, преподаватели, ректор ПГАУ, а также наставники участников онлайн-проекта «Дамате», провели экскурсию по предприятию, дегустацию продукции.

Гости ознакомились с технологией производства, особенностями продукции ГК «Дамате. Наставники пообщались со студентами, ответили на их вопросы и обсудили дальнейшую реализацию проекта.

«Мы получили первый положительный результат. Увидели студентов, инициативных, нацеленных на развитие, эти качества очень важны для нашей компании. ГК «Дамате» нацелена и дальше реализовывать данную программу, вовлекая студентов из других вузов» — прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...