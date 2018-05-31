Студенты ПГАУ, победившие в проекте «Новое поколение «Дамате», получили награды

На территории «Молочного комбината «Пензенский», входящего в ГК «Дамате», состоялось награждение студентов Пензенского государственного аграрного университета, победивших в первом этапе проекта «Новое поколение «Дамате».

Первый этап онлайн-проекта «Новое поколение «Дамате» стартовал в середине мая. Студентам предстояло решить предложенные задания. Те, кто с поставленными задачами справился лучше всех, получили памятные подарки и денежные призы.

Для гостей «Молочного комбината «Пензенский», среди которых были студенты-победители, преподаватели, ректор ПГАУ, а также наставники участников онлайн-проекта «Дамате», провели экскурсию по предприятию, дегустацию продукции.

Гости ознакомились с технологией производства, особенностями продукции ГК «Дамате. Наставники пообщались со студентами, ответили на их вопросы и обсудили дальнейшую реализацию проекта.

«Мы получили первый положительный результат. Увидели студентов, инициативных, нацеленных на развитие, эти качества очень важны для нашей компании. ГК «Дамате» нацелена и дальше реализовывать данную программу, вовлекая студентов из других вузов» — прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.