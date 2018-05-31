В Кузнецке нашли без вести пропавшего парня

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, правоохранители, патрулируя вечером территорию, обратили внимание на молодого человека. По приметам он был похож на местного жителя, который находился в розыске. Парня остановили и опросили.

Они выяснили, что молодой человек с 3 мая числится в ориентировке как без вести пропавший. Он не пояснил, почему ушел из дома и где ночевал. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.

«Позже стало известно, что парень ушел из дома после ссоры с родителями и не хотел выходить на связь», — добавили в ведомстве.