В Пензенской области на треть увеличилось поступление налогов от бизнеса

Глава региона напомнил, что роль малого предпринимательства обозначил президент в своем послании Федеральному Собранию и в майском указе. Вклад в экономику страны должен приблизиться к 40%, число занятых в сфере бизнеса — достичь 25 млн человек.

«Перед страной стоят масштабные задачи и нужно идти к достижению национальных целей. Это должно дать увеличение рабочих мест, повышение уровня жизни. Также нужно внедрять инновационные технологии. Они уже пришли к нам, но в регионе реализуются недостаточно. Повышение производительности труда тоже важно. Будучи за границей, убеждаешься, что компании там работают в кооперации с зарубежными, выпускают высокотехнологичный продукт и реализуют его во всем мире», — сказал он.

В настоящее время в Пензенской области насчитывается свыше 47 тысяч субъектов бизнеса, 31 тысяча из них — индивидуальные предприниматели. По отношению к 2016 году, в 2017-м увеличилось число занятых в этой сфере на 2,2%.

«Наибольший рост отмечается в Бессоновском, Бековском, Пензенском районах и Пензе. Предприятия-пустышки, которые создавали для отчетности, нужно закрывать. Мы прожили непростое экономическое время, и все же удалось выстоять, выдержать, большинство осталось на плаву. В этой сфере сейчас работают 130 тысяч человек. Нас спасут маленькие предприятия, их нужно поддерживать. Нужно создать благоприятные условия для развития бизнеса», — отметил Иван Белозерцев.

Объем произведенной продукции составил более 447 млрд рублей. Поступление налогов от бизнесменов увеличилось почти на треть, сообщил губернатор. Более заметный рост — в Спасском, Башмаковском, Вадинском, Иссинском и Пензенскойм районах. Однако есть и снижение — Городищенский, Мокшанский, Никольский и Кузнецкий районы. Иван Белозерцев призвал отстающих перенять опыт лидеров.