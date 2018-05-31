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За плохую работу с бизнесом губернатор обещал уволить глав администраций

31 мая в 11:17 112 просмотров
, которые мешают развитию их деятельности.

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31 мая в рамках форума предпринимателей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал основные проблемы предпринимателей, которые мешают развитию их деятельности.

«Это конкуренция с крупным бизнесом, сложности с предоставлением земли, объектов недвижимости, административное давление. Нам нужна справедливая и честная конкуренция. Нет важнее задачи у главы муниципального образования, чем создавать условия для бизнеса. Некоторые из них говорят, что трудно. Тогда сразу заявление на стол — свободен. Будут жалобы — будем расставаться с главами муниципальных образований. Нам нужно помогать бизнесу, находить его, цепляться, приглашать. Мы должны ставить амбициозные цели и их добиваться, анализировать возможности района для развития.

Требую, чтобы с особым вниманием подходили к этой теме. Даже при проведении торгов: мы приглашаем кого-то, конкуренции нет, и он делает тяп-ляп. На площадь Ленина никто не хочет заявляться, потому что это себе в убыток. Так не должно быть», — заявил Иван Белозерцев.

Для развития экономики, нужно улучшить деловой климат, культуру предпринимательства, подчеркнул глава региона. По его мнению, в этом вопросе главное — создание здоровой конкуренции.

«Одного протаскиваем, другой не может заработать. Должно быть все по закону. Я против, чтобы заявлялись компании с карандашом в руках, одним кабинетом. Сроки затягиваются, время уходит. Нужно поддерживать малые предприятия, у которых есть перспектива развития. Необходимо выстроить систему взаимодействия между бизнесом и властью», — сказал он.


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