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Белозерцев поручил главам администраций активнее общаться с бизнесменами

31 мая в 11:12 116 просмотров
«Поручитель».

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В ходе форума предпринимателей 31 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил активную работу фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Поручитель».

«В 2017 году фонд выдал 77 микрозаймов предпринимателям. Если есть необходимость увеличить финансирование, если кто-то из-за нехватки средств остался за бортом — давайте смотреть. Мы можем найти эти деньги, ужмемся в чем-то», — сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что за последние годы в 11 районах не было выдано ни одного займа и поручительства.

«Хотелось бы глав администраций Башмаковского, Наровчатского, Сердобского, Шемышейского, Тамалинского и ряда других районов спросить по-армейски: в чем дело? Я у ваших предпринимателей бываю чаще, чем вы. Чего вы сидите? Все надо делать заранее, а не по факту. Если вы не будете с бизнесом создавать рабочие места, то откуда будут в бюджете налоговые поступления? Молодых не будет, не будут рождаться дети», — возмутился он.

Иван Белозерцев потребовал более тесно сотрудничать с фондом «Поручитель».


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