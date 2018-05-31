Белозерцев поручил главам администраций активнее общаться с бизнесменами

«В 2017 году фонд выдал 77 микрозаймов предпринимателям. Если есть необходимость увеличить финансирование, если кто-то из-за нехватки средств остался за бортом — давайте смотреть. Мы можем найти эти деньги, ужмемся в чем-то», — сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что за последние годы в 11 районах не было выдано ни одного займа и поручительства.

«Хотелось бы глав администраций Башмаковского, Наровчатского, Сердобского, Шемышейского, Тамалинского и ряда других районов спросить по-армейски: в чем дело? Я у ваших предпринимателей бываю чаще, чем вы. Чего вы сидите? Все надо делать заранее, а не по факту. Если вы не будете с бизнесом создавать рабочие места, то откуда будут в бюджете налоговые поступления? Молодых не будет, не будут рождаться дети», — возмутился он.

Иван Белозерцев потребовал более тесно сотрудничать с фондом «Поручитель».