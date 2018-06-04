Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на жилье в Пензе

Увеличение объемов ввода жилья, снижение ипотечной ставки — как все это повлияет на стоимость квартир? Журналисты ИА «Пенза-Пресс» проанализировали динамику цен на недвижимость за год и узнали у экспертов, чего ждать жителям Пензенской области в ближайшее время.

Судя по данным сайта Domofond, за год стоимость квартир в новостройках Пензы колебалась в районе 1000 рублей. На вторичном рынке динамика была заметнее.

В итоге к маю 2018 года «квадрат» в новостройке остановился на 43 858 руб., во вторичке — на 45 433 руб. Если сравнивать с другими регионами Приволжского федерального округа, это средние значения.

Однако надеяться на то, что жилье будет дешеветь и дальше, не стоит. Виной тому — две причины.

«Сократилось число площадок, и застройщики на новые участки не выходят в таком количестве, в каком это было в предыдущие годы. Кроме того, Пенза — город небольшой, и уход с рынка такого крупного застройщика как «Пензастрой», конечно, дает о себе знать.

Дефицит денежных средств наблюдается у всех застройщиков, не только в Пензе, но и по всей стране. К тому же ужесточение требований к ним повлияет на то, что с рынка уйдут мелкие игроки. В себестоимость строительства будут заложены и эти расходы, которые понесет застройщик в связи с ужесточением требований. Все это приведет к росту цен на жилье», — отметила гендиректор пензенского офиса риэлторского агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Екатерина Артамонова.

Однако, по ее мнению, вторичный рынок эта тенденция затронет в меньше степени, так как предложение будет сокращаться на рынке новостроек, а на вторичке — нет.

С ней согласна и руководитель офиса «Риэлторской компании № 1» Марина Холодкова.

«На наш взгляд, ждать роста цен на вторичном рынке не приходится. За последние полтора года мы наблюдаем уменьшение спроса. Об этом говорит и увеличение сроков экспозиции объектов, и рост объема предложений на рынке. За полтора года средняя цена квадратного метра на вторичке потеряла 8% и продолжает сползать. И предпосылок для роста стоимости пока нет.

На рынке новостроек ситуация отличается. Здесь после полутора лет снижения цен в первом квартале 2018 мы зафиксировали незначительный, но рост. И вероятнее всего, мы до конца года увидим еще повышение. Это связано со снижением предложений в текущих стройках и уменьшением количества самих строительных площадок после введения изменений с 1 июля и ужесточением требований к застройщикам», — прокомментировала ситуацию она.

Но цены может помочь сдержать поручение президента — увеличить объемы вводимого жилья в полтора раза, что в масштабах Пензенской области соответствует увеличению объемов с 890 тыс. кв. м до 1,4 млн кв. м. к 2024 году.

«Увеличение вводимого жилья в полтора раза позволит покупателям приобретать квартиры на более высокой стадии готовности домов при относительно невысокой стоимости, что существенно снизит сопутствующие для покупателей риски, так как некоторые застройщики в условиях жесткой конкуренции будут демпинговать цены, что приведет к уменьшению стоимости «квадратного метра», — считает коммерческий директор ООО «Котельники» Александр Козлов.

Но даже если увеличение объемов строительства произойдет (а рост, по данным агентства ЦИАН, пока зафиксирован только в Краснодарском крае (+18%), в Московской (+6%) и Челябинской (+5%) областях), будет ли спрос на жилье? По мнению экспертов, он как был на стабильно невысоком уровне, так и остается. И даже снижение ипотечной ставки не стимулирует его, а лишь поддерживает. Тем более, по мнению риэлторов, предпосылок для ее дальнейшего уменьшения нет.