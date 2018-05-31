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Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

31 мая в 11:21 78 просмотров
«Известия».

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Исследователи из Великобритании впервые создали роговицу глаза с помощью 3D-принтера. Об этом сообщают «Известия».

Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Изобретатели создали подходящие биочернила, состоящие из клетки стромы роговицы живого донора, альгинатов (полисахариды) и коллагена. 3D-принтер напечатал роговицу за 10 минут.

«Наш уникальный гель — это комбинация из альгината и коллагена: они поддерживают жизнь в стволовых клетках во время производства материала. Сам материал при этом достаточно жесткий, чтобы удерживать заданную форму, и достаточно мягкий, чтобы беспрепятственно выйти из принтера», — пояснили исследователи.

Ученые утверждают, что они могут напечатать роговицу любого человека. Изобретение поступит в больницы для трансплантации после ряда испытаний в течение нескольких лет.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7-%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1173863/

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