Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

Исследователи из Великобритании впервые создали роговицу глаза с помощью 3D-принтера. Об этом сообщают «Известия».

Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Изобретатели создали подходящие биочернила, состоящие из клетки стромы роговицы живого донора, альгинатов (полисахариды) и коллагена. 3D-принтер напечатал роговицу за 10 минут.

«Наш уникальный гель — это комбинация из альгината и коллагена: они поддерживают жизнь в стволовых клетках во время производства материала. Сам материал при этом достаточно жесткий, чтобы удерживать заданную форму, и достаточно мягкий, чтобы беспрепятственно выйти из принтера», — пояснили исследователи.

Ученые утверждают, что они могут напечатать роговицу любого человека. Изобретение поступит в больницы для трансплантации после ряда испытаний в течение нескольких лет.