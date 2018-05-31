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Пензенец просит спилить аварийные деревья на пр. Победы

31 мая в 11:59 296 просмотров
, сильный ветер, который был накануне, едва не привел к трагедии.

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Житель Пензы просит спилить сухие березы на проспекте Победы. По словам горожанина, сильный ветер, который был накануне, едва не привел к трагедии.

Как написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», деревья стоят на пересечении проспекта Победы и ул. Урожайной.

«30 мая при сильном ветре на тротуар падали большие отломанные ветки», — отметил он.

Однако «голой» улицу пензенец оставлять тоже не хочет. Он предложил высадить взамен аварийных растений новые. В озеленении, по его мнению, нуждается и участок от этого перекрестка до путепровода, соединяющего «Тяжпромарматуру» и ЦНТИ. Там деревья были спилены несколько лет назад.

Напомним, в Пензе уже упало одно дерево, которое жители безуспешно просили спилить уже два года. На проезде Лажечникова сухой вяз рухнул на провода, оставив местных жителей без света. Тогда власти ссылались на то, что средств на опиловку нет.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&sll=44.955021%2C53.225015&ll=44.955045%2C53.224890&z=19&panorama%5Bpoint%5D=44.954884%2C53.224775&panorama%5Bdirection%5D=18.900471%2C1.266009&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.081831

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