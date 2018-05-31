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В Пензе состоится благотворительный спектакль

31 мая в 12:09 274 просмотра
, 31 мая, состоится благотворительный спектакль по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (12+).

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В пензенском драмтеатре в четверг, 31 мая, состоится благотворительный спектакль по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (12+).

В постановке задействованы известные медиаперсоны — представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. Режиссер — Владимир Карпов.

Событие совпадает со знаковым для пензенских театралов юбилеем — 225 лет назад, в 1793 году, в Пензе возник первый в России «Театр благородных любителей». Это была идея вице-губернатора Ивана Долгорукого, роли в спектаклях исполняла местная знать, а собранные средства шли на добрые дела, сообщили организаторы.

Премьера состоится 31 мая в 19.00.


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