В Пензе состоится благотворительный спектакль

В постановке задействованы известные медиаперсоны — представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. Режиссер — Владимир Карпов.

Событие совпадает со знаковым для пензенских театралов юбилеем — 225 лет назад, в 1793 году, в Пензе возник первый в России «Театр благородных любителей». Это была идея вице-губернатора Ивана Долгорукого, роли в спектаклях исполняла местная знать, а собранные средства шли на добрые дела, сообщили организаторы.

Премьера состоится 31 мая в 19.00.