Офф-роуд. Экстремальное хобби пензенских мужчин

Пензенец признался, что гонки интересовали его с детства. Сначала были картинг, дрэг-рейсинг, кольцевые автогонки. Когда стал работать, времени на хобби оставалось все меньше, но душа требовала экстрима.
«Меня заинтересовали трофи-рейды, я был в команде штурманом. Оказалось, что это очень интересно, затягивает. Потом так получилось, что у друга простаивала машина, и он предложил мне поехать на ней на соревнования. Так я стал пилотом», — рассказал он.
Антон Ванифатов утверждает: чтобы понять гонщика на внедорожнике, надо попробовать самому. В Пензе есть целая группа единомышленников, они создают сообщества в соцсетях, активно общаются на форумах. Также они организовывают встречи и ездят по лесам и полям. Маршруты выбирают разные, бывает, что предварительно составляют его — ищут по карте.
Но в лесах естественная среда, самые сложные и интересные трассы готовят на соревнованиях. Организаторы создают дополнительные препятствия на пути гонщиков, выкапывают ямы. Чем выше класс автомобиля — тем труднее прохождение.
«Соревнования — это азарт, адреналин, все рвутся за победой, хотят заработать медаль и кубок. Если есть сложность, ее надо в любом случае преодолеть. Обратного пути нет», — признался участник гонок на внедорожниках.
Любое хобби требует определенных затрат, а трофи — удовольствие не из дешевых. В соревнованиях машины разделяются на классы, и чем он выше, тем больше требуется вложений. К тому же, автомобиль постоянно ломается — от гонки до гонки.
«Самый простой «Стандарт» — это почти городская машина с минимальными доработками. Можно участвовать в соревнованиях на машине, которую ты используешь для езды в городе, если, конечно, не жалко ее. На трофи она может поцарапаться, появятся вмятины
Что ждет участников трофи рейда?
Перед началом соревнований машины проходят обязательный техосмотр, чтобы они соответствовали всем требованиям. Например, проверяют наличие аптечки, огнетушителя, шлемов, ремней безопасности, соответствие двигателя и навесного оборудования марке авто, закрыт ли глушитель, если он выведен наверх, и другие характеристики.
В каждой команде — от двух до четырех человек, обязательно есть водитель и штурман.
«Одному не проехать, должен направлять штурман. Если машина застрянет, нужно ее вытаскивать, если экипаж не в силах это сделать, то она сходит с линии, и на помощь приходят организаторы.
На старте экипажу дают координаты, их нужно вбить в навигатор и по ним ехать. На конечной точке стоит отметка — табличка с координатой, обычно она находится в труднодоступном месте: это может быть овраг, болотистая местность. И подъехать к ней, и выехать — проблема. Бывает одну точку можно брать по пять часов — застреваешь. Некоторые соревнования могут длиться сутки.
Есть целая стратегия. Несмотря на то, что это гонка, главное — нельзя торопиться. Любой неверный шаг может привести к тому, что машина застрянет, поэтому надо продумывать каждое движение. Если сомнения есть в прохождении участка, то штурман выходит и смотрит, где лучше проехать. На нем — специальная одежда, болотные сапоги. С собой у нас есть подложки — траки, их можно заранее подложить под колеса или уже когда застрянешь, также помогает лебедка.
Однажды на соревнованиях в Саловке у нас случилось ЧП. Организаторы тогда подготовили довольно сложную трассу. На первом круге нам удалось выбиться в лидеры, но затем переломилась бензотрубка, и горючее полилось — на ходу загорелась машина. Хорошо, что рядом была речка, мы с ходу заехали в нее и потушили возгорание. Прямо в воде мы починили автомобиль и поехали дальше. В итоге все-таки удалось занять третье место», — рассказал Антон Ванифатов.
Для многих увлечение перестает в неотъемлемую часть жизни. Впереди — новые соревнования. 10 и 11 июня состоится третий этап чемпионата Пензенской области по трофи-рейду (0+).