Офф-роуд. Экстремальное хобби пензенских мужчин

Одни в свободное время любят рыбачить, поднимать штангу или просто лежать перед телевизором, другие же выбирают более экстремальные увлечения. То, что многим кажется безумием, для них — неотъемлемая часть жизни. Чем грязь, болота, овраги привлекают гонщиков, рассказал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» участник трофи-рейдов Антон Ванифатов.

Пензенец признался, что гонки интересовали его с детства. Сначала были картинг, дрэг-рейсинг, кольцевые автогонки. Когда стал работать, времени на хобби оставалось все меньше, но душа требовала экстрима.

«Меня заинтересовали трофи-рейды, я был в команде штурманом. Оказалось, что это очень интересно, затягивает. Потом так получилось, что у друга простаивала машина, и он предложил мне поехать на ней на соревнования. Так я стал пилотом», — рассказал он.

Антон Ванифатов утверждает: чтобы понять гонщика на внедорожнике, надо попробовать самому. В Пензе есть целая группа единомышленников, они создают сообщества в соцсетях, активно общаются на форумах. Также они организовывают встречи и ездят по лесам и полям. Маршруты выбирают разные, бывает, что предварительно составляют его — ищут по карте.

Но в лесах естественная среда, самые сложные и интересные трассы готовят на соревнованиях. Организаторы создают дополнительные препятствия на пути гонщиков, выкапывают ямы. Чем выше класс автомобиля — тем труднее прохождение.

«Соревнования — это азарт, адреналин, все рвутся за победой, хотят заработать медаль и кубок. Если есть сложность, ее надо в любом случае преодолеть. Обратного пути нет», — признался участник гонок на внедорожниках.

Любое хобби требует определенных затрат, а трофи — удовольствие не из дешевых. В соревнованиях машины разделяются на классы, и чем он выше, тем больше требуется вложений. К тому же, автомобиль постоянно ломается — от гонки до гонки.

«Самый простой «Стандарт» — это почти городская машина с минимальными доработками. Можно участвовать в соревнованиях на машине, которую ты используешь для езды в городе, если, конечно, не жалко ее. На трофи она может поцарапаться, появятся вмятины и т. д. Обычно используют машину специально для участия в рейдах. Самый высокий класс — автомобиль претерпевает большие технические изменения, на нем стоят огромные колеса, по городу на ней ездить нельзя — ее привозят на прицепе к месту соревнований. Но даже легкий класс интересен по-своему», — рассказал Антон Ванифатов.

Что ждет участников трофи рейда?

Перед началом соревнований машины проходят обязательный техосмотр, чтобы они соответствовали всем требованиям. Например, проверяют наличие аптечки, огнетушителя, шлемов, ремней безопасности, соответствие двигателя и навесного оборудования марке авто, закрыт ли глушитель, если он выведен наверх, и другие характеристики.

В каждой команде — от двух до четырех человек, обязательно есть водитель и штурман.

«Одному не проехать, должен направлять штурман. Если машина застрянет, нужно ее вытаскивать, если экипаж не в силах это сделать, то она сходит с линии, и на помощь приходят организаторы.

На старте экипажу дают координаты, их нужно вбить в навигатор и по ним ехать. На конечной точке стоит отметка — табличка с координатой, обычно она находится в труднодоступном месте: это может быть овраг, болотистая местность. И подъехать к ней, и выехать — проблема. Бывает одну точку можно брать по пять часов — застреваешь. Некоторые соревнования могут длиться сутки.

Есть целая стратегия. Несмотря на то, что это гонка, главное — нельзя торопиться. Любой неверный шаг может привести к тому, что машина застрянет, поэтому надо продумывать каждое движение. Если сомнения есть в прохождении участка, то штурман выходит и смотрит, где лучше проехать. На нем — специальная одежда, болотные сапоги. С собой у нас есть подложки — траки, их можно заранее подложить под колеса или уже когда застрянешь, также помогает лебедка.

Однажды на соревнованиях в Саловке у нас случилось ЧП. Организаторы тогда подготовили довольно сложную трассу. На первом круге нам удалось выбиться в лидеры, но затем переломилась бензотрубка, и горючее полилось — на ходу загорелась машина. Хорошо, что рядом была речка, мы с ходу заехали в нее и потушили возгорание. Прямо в воде мы починили автомобиль и поехали дальше. В итоге все-таки удалось занять третье место», — рассказал Антон Ванифатов.

Для многих увлечение перестает в неотъемлемую часть жизни. Впереди — новые соревнования. 10 и 11 июня состоится третий этап чемпионата Пензенской области по трофи-рейду (0+).