Сердобчанка зарубила топором возлюбленного за то, что он уронил ребенка

Как сообщили в пресс-службе областного суда, безработная сердобчанка выпивала с сожителем. Пара поссорилась, мужчина первым поднял руку на возлюбленную, она защищалась. Затем сельчанин взял из кроватки их маленького ребенка и уронил его на пол, после этого разозлившаяся женщина схватила топор и ударила его около ста раз. В результате мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Женщине назначили семь лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сердобчанка подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.