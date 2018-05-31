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Сердобчанка зарубила топором возлюбленного за то, что он уронил ребенка

31 мая в 12:54 390 просмотров

33-летнюю жительницу города Сердобска Пензенской области признали виновной в убийстве сожителя.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, безработная сердобчанка выпивала с сожителем. Пара поссорилась, мужчина первым поднял руку на возлюбленную, она защищалась. Затем сельчанин взял из кроватки их маленького ребенка и уронил его на пол, после этого разозлившаяся женщина схватила топор и ударила его около ста раз. В результате мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Женщине назначили семь лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сердобчанка подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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