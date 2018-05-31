Экспорт еды может принести России 22 млрд долларов

Доходы от экспорта сельхозпродукции в 2016 году составили 17, 1 млрд долларов, а уже в прошлом выросли до 20, 7 миллиарда, сообщают « Аргументы Недели ». По прогнозам чиновников Минсельхоза, в 2018 году можно ждать нового рекорда.

Экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам нынешнего года может достичь 22 млрд долларов. Впрочем, специалисты Минсельхоза оговариваются, что пока более точные прогнозы по экспорту еды делать рано — сейчас Россия продает еще прошлогодний урожай. В октябре можно будет сказать более уверенно, на какие цифры получится выйти.

Однако, согласно предварительной оценке, экспорт составит не менее 21 млрд долларов. Если же урожай зерна достигнет 110 млн т, то можно прибавить еще миллиард. Впрочем, несмотря на такие успехи, до целей, поставленных руководством страны, еще далеко.

Президент Владимир Путин поручил правительству России до 2024 г. увеличить экспорт сельхозпродукции до 45 млрд долларов в год. То есть в два раза за шесть лет.

№ 21 (614) от 31 мая [ «Аргументы Недели «]