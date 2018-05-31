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В Пензе бизнесменов призвали внимательно изучить результаты кадастровой оценки

31 мая в 13:48 146 просмотров
, кто не согласится с установленной стоимостью, будет возможность ее оспорить.

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К 1 июля будут опубликованы результаты предварительной кадастровой оценки недвижимости в Пензенской области. У тех, кто не согласится с установленной стоимостью, будет возможность ее оспорить.

Об этом 31 мая на форуме предпринимателей сообщил начальник Департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

«Нам нужна обратная связь от собственников объектов недвижимости. У них будет 50 дней, в течение которых они вправе подать замечания по кадастровой оценке, приложить документы», — сообщил он.

Подать документы можно в управление Росреестра через многофункциональные центры, по электронной или обычной почте, а также на личном приеме.

«В ближайшие дни мы проведем обучение сотрудников МФЦ, расскажем, что такое декларация об объекте недвижимости. Попросим СМИ осветить эти вопросы, наладим взаимодействие с предпринимателями. Прошу органы местного самоуправления тоже участвовать, подсказывать предпринимателям, что они могут обратиться для устранения ошибок», — отметил он.

Результаты оценят и члены общественного совета при департаменте. На форуме прозвучало предложение включить в его состав бизнесменов.

Фотография: https://vk.com/im?sel=c48&z=photo5451667_456251207%2Fmail248769

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