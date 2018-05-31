Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Сердобчанка зарубила топором возлюбленного за то, что он уронил ребенка
Пензенец надругался над ребенком сожительницы, которую угрожал зарезать
Полицейский пообещал избавить пензенца от наказания за 6 млн руб
Главврачу пензенской детской поликлиники вынесли приговор
Кузнечанка нашла дома спящего незнакомца
Городищенка заплатит 30 тысяч рублей за пощечины полицейскому
Пензенец заявил, что его друг погиб во время магического ритуала
В Беково мужчина получил условный срок за хранение наркотиков
В Пензе прикрыли подпольное казино
Пензенец уговаривал вора-рецидивиста покинуть его дом

Житель Неверкино поплатился жизнью за желание покурить

31 мая в 14:09 176 просмотров

Жителя Неверкинского района Пензенской области осудили за причинение смерти отцу.

По данным следствия, днем 11 февраля 37-летний мужчина выпивал дома со своим отцом. Во время застолья глава семейства несколько раз просил у сына сигареты. Когда они закончились, пенсионер начал оскорблять его. На что мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им родителя.

«Пожилой мужчина скончался в тот же день в больнице», — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...