Житель Неверкино поплатился жизнью за желание покурить

По данным следствия, днем 11 февраля 37-летний мужчина выпивал дома со своим отцом. Во время застолья глава семейства несколько раз просил у сына сигареты. Когда они закончились, пенсионер начал оскорблять его. На что мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им родителя.

«Пожилой мужчина скончался в тот же день в больнице», — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.