Росавиация рассказала о системных нарушениях в «СарАвиа»

Росавиация опубликовала результаты проверки «Саратовских авиалиний». Выяснилось, что пилоты допускались к работе уставшие, кроме того, они не проходили дополнительный медосмотр.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, выборочная проверка проводилась в марте-апреле, в итоге комиссия установила следующие нарушения:

— авиакомпания осуществляет планирование работы членов экипажа воздушных судов без учета нормирования рабочего времени, времени отдыха летного состава и контроля утомляемости;

— члены летных экипажей преднамеренно не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха, при этом должный контроль со стороны авиакомпании отсутствует;

— практикуется недостоверный учет рабочего времени и превышения максимальной продолжительности полетной смены экипажа в течение суток;

— пилоты допускаются к полетам без прохождения повторного медосмотра и пр.

«Усталость уменьшает бдительность пилота, может стать причиной ненадлежащего наблюдения за ориентировкой и положением воздушного судна в пространстве, неправильной оценки ситуации, ошибочного понимания работы систем управления, и как итог — принятия неправильного решения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, компания попала под пристальное внимание Росавиации после катастрофы Ан-148 в Домодедово. Борт направлялся из Москвы в Оренбургскую область. Погиб 71 человек. 31 мая был аннулирован сертификант эксплуатанта «СарАвиа». В результате заложниками ситуации оказались в том числе и пензенцы, которые купили билеты на рейсы этой авиакомпании и теперь вынуждены их сдавать.