Корреспондент ТВ «Экспресс» победила в конкурсе от «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и применении их в разных сферах. В Приволжском федеральном округе победителями и призерами регионального этапа конкурса признаны:

в номинации «Печатная пресса»:

— Бондаревская Олеся (Республика Татарстан, журнал «Татарстан», Улыбнись нам, «Гагарин»!),

— Кобина Эльмира (Ульяновская обл., ИД «Мозаика», Ульяновский IT-рынок в глобальной экономике),

— Туманская Ольга (Республика Татарстан, журнал «Татарстан», Медицина по Киру Булычеву);

в номинации «Радио и ТВ»:

— Курума Кристина (Пензенская обл., «Фирма Экспресс», Пензенец создал ферму для заработка криптовалюты),

— Горина Инна (Башкортостан, ГТРК «Башкортостан», Уникальная система позволит вылечить еще больше людей с аритмией),

— Коварина Татьяна (Республика Татарстан, Информационный центр «Зеленый Дол», Внедрение электронных больничных в Зеленодольске);

в номинации «Интернет-СМИ»:

— Лисовицкий Алексей (Самарская обл, «Голографика», Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности),

— Саримова Лина (Республика Татарстан, «Реальное время», «Цифровая империя»: страх перед искусственным интеллектом, криптолихорадка и кибератаки правят миром),

— Кудряшов Борис (Республика Татарстан, «РБК-Татарстан», От соцсетей до фитнеса: как жители республики используют смартфоны);

в номинации «Социальные медиа»:

— Харитонов Александр (Саратовская обл., Взлом пароля WiFi и способы защиты беспроводной сети),

— Винокуров Михаил (Республика Марий Эл, Общественный транспорт в Йошкар-Оле стал «умнее»),

— Быстров Федор (Самарская обл., Инфографика: бюджетные тарифы операторов).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными стали представители медиа из Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ — 75 — заявлено в номинации «Интернет-СМИ». Высокую оценку членов жюри получила работа корреспондента пензенского телеканала «ТВ-Экспресс» Курумы Кристины.

«Российская IT-отрасль демонстрирует уверенный рост и идет в ногу со многими развитыми странами. Молодые люди активно увлекаются высокими технологиями, которые делают нас более мобильными и коммуникабельными. Своим видеоматериалом я хотела показать, что цифровое будущее, каким мы раньше не могли его представить, становится частью жизни наших граждан. Поэтому со съемочной группой «ТВ-Экспресс» сняли сюжет о том, как обычный житель Пензы, отец маленькой дочери, «компьютерщик», занимается майнингом криптовалюты прямо у себя на балконе. Важно было показать зрителям, что обычные люди не боятся использовать современные технологии в повседневной жизни. Я благодарна «Ростелекому» за возможность узнать о цифровых технологиях, которые используют в других регионах России. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» позволяет оценить масштабы использования различных телеком-сервисов в нашей стране», — отметила Кристина Курума.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 5 июня в Москве. Победители отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее-2018» проводился для штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.

Цель конкурса — привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

Официальный хештег — #eFuture, сайт конкурса — www.smi.rt.ru.