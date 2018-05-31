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Робот сможет бороться с токсинами и бактериями в организме человека

31 мая в 15:09 254 просмотра
, сообщает телеканал «360». Специалисты управляют роботом с помощью ультразвука.

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Группа исследователей разработала медицинского наноробота для противодействия вредным бактериям и токсинам внутри организма человека, сообщает телеканал «360». Специалисты управляют роботом с помощью ультразвука.

Ученые использовали золотую нанопроволку, которую покрыли мембраной на основе тромбоцитов и эритроцитов. Робот перемещается внутри тела без топлива. Специалисты научились управлять им с помощью ультразвука, он плывет в обратном направлении от источника звука.

Основная задача роботов — борьба с бактериями и выделяемыми ими токсинами. Ожидается, что с помощью новой разработки можно будет лечить золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Разработка будет полезна для победы и над другими бактериями.

Нанороботы приблизительно в 25 раз тоньше человеческого волоса. Они могут перемещаться со скоростью до 35 микрометров в секунду внутри кровеносной системы. Во время испытаний ученые использовали кровь, зараженную Staphylococcus aureus. Уже через пять минут эти образцы крови имели в три раза меньше бактерий и токсинов, по сравнению с контрольной группой образцов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-2141259/

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