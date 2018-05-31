Робот сможет бороться с токсинами и бактериями в организме человека

Ученые использовали золотую нанопроволку, которую покрыли мембраной на основе тромбоцитов и эритроцитов. Робот перемещается внутри тела без топлива. Специалисты научились управлять им с помощью ультразвука, он плывет в обратном направлении от источника звука.

Основная задача роботов — борьба с бактериями и выделяемыми ими токсинами. Ожидается, что с помощью новой разработки можно будет лечить золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Разработка будет полезна для победы и над другими бактериями.

Нанороботы приблизительно в 25 раз тоньше человеческого волоса. Они могут перемещаться со скоростью до 35 микрометров в секунду внутри кровеносной системы. Во время испытаний ученые использовали кровь, зараженную Staphylococcus aureus. Уже через пять минут эти образцы крови имели в три раза меньше бактерий и токсинов, по сравнению с контрольной группой образцов.