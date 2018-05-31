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Абоненты «Мегафон» перестали бояться пользоваться интернетом за рубежом

31 мая в 15:15 230 просмотров
«МегаФона» пользовались интернетом за рубежом больше, чем годом ранее. Трафик вырос в 4,5 раза. При этом число путешествующих клиентов осталось примерно на уровне прошлогодних показателей, тогда как количество приезжающих в Россию и регистрирующихся в сети «МегаФона» увеличилось на 3%.

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В период майских праздников абоненты «МегаФона» пользовались интернетом за рубежом больше, чем годом ранее. Трафик вырос в 4,5 раза. При этом число путешествующих клиентов осталось примерно на уровне прошлогодних показателей, тогда как количество приезжающих в Россию и регистрирующихся в сети «МегаФона» увеличилось на 3%.

Чаще всего абоненты «МегаФона» пользуются в поездках за рубеж социальными сетями «ВКонтакте», Instagram и Facebook, мессенджерами WhatsApp, Viber и Facebook Messеnger, а также сервисами навигации, такси и афишными сайтами. Исходящий голосовой трафик в период майских праздников текущего года также показал рост. Он составил 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным опроса Telecom Daily, проведенного в мае в аэропортах «Внуково», «Пулково» и «Шереметьево», больше всего международным голосовым роумингом сейчас пользуются именно абоненты «МегаФона» (80,1%).

В ТОП-10 стран, которые посещали абоненты «МегаФона» на майских праздниках, вошли: Турция, Беларусь, Финляндия, Казахстан, Украина, Грузия, Италия, Абхазия, Испания и Эстония. Причем в 2018 году Абхазия поднялась с 12 на 8 место, а Германия, наоборот, опустилась с 7 на 12. Остальные страны менялись местами в пределах одного пункта.

В десятку стран, откуда больше всего было гостей, посетивших Россию, попали: Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай, Беларусь, Швеция, Эстония, Голландия, Германия и США. Тут Германия поднялась на 9 место с 11, число немецких туристов выросло примерно на треть по сравнению с прошлым годом. В целом количество путешественников из ТОП-10 стран выросло на 2%.

«В преддверии майских праздников 2018 года «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай», которая позволяет абонентам оператора пользоваться за границей интернетом, звонками и SMS по стоимости и условиям домашнего тарифа всего за 299 рублей в день. Теперь у наших клиентов нет необходимости ограничивать себя в использовании привычных сервисов в поездках за рубеж, что отражается на росте голосового и интернет трафика. Это говорит о переломе в мышлении клиента: он перестал бояться роуминга», — сказал директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.


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