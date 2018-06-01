Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Известен график движения дачных автобусов в Пензе на праздники
В Пензе изменена схема движения маршруток № 31
Белозерцев: Поддержка детей — один из приоритетов Пензенской области
Погода в Пензе на 1 июня
Услуги пензенских фотографов — одни из самых дешевых в ПФО
На центральной площади Кузнецка реконструировали фонтан
Пензенский психолог объяснил, почему отцы не платят алименты
Иван Белозерцев наградил лучших пензенских предпринимателей
Жители всей страны увидят «Дикую мяту»
Игрокам «Зенита» задолжали более трех млн руб

Валерий Савельев поздравил пензенцев с международным днем защиты детей

1 июня в 09:04 260 просмотров

Глава города Пензы Валерий Савельев 1 июня поздравил горожан с Международным днем защиты детей.

«Дети — главное богатство каждой семьи и общества. Это смысл жизни и олицетворение нашего будущего. Ради них мы работаем, живем, развиваем город и строим планы на будущее.

Главная задача взрослых сделать все возможное, чтобы дети росли счастливыми, окруженные заботой и любовью. В нашем городе делается многое для поддержки материнства и детства: открываются новые школы и детские сады, во дворах появляются игровые комплексы и даже целые детские городки, реализуются проекты и программы, направленные на дополнительное образование детей и создаются все условия для их полноценного досуга и отдыха. Мы должны заботиться о физическом и нравственном здоровье наших детей, поддерживать их стремления и развивать таланты, воспитать их умными и всесторонне развитыми, настоящими патриотами своей Родины.

В этот день отдельные слова поздравлений я хочу адресовать родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и всем тем, кто трудится на благо наших детей. Спасибо вам за ваш труд, за воспитание подрастающего поколения в духе любви и заботы!

Низкий поклон семьям, воспитывающим приемных детей и детей с ограниченными возможностями.

Я желаю всем взрослым — терпения и мудрости, а юным пензенцам — счастья и здоровья, мирного неба над головой, успехов и верных друзей, пусть каждый ваш день будет радостным, яркого вам и веселого лета, интересных встреч и увлекательных путешествий!

Пусть в каждой пензенской семье царит тепло, уют, благополучие, любовь и взаимное уважение!» — говорится в поздравлении.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Гордумы

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...