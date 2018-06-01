Валерий Савельев поздравил пензенцев с международным днем защиты детей

«Дети — главное богатство каждой семьи и общества. Это смысл жизни и олицетворение нашего будущего. Ради них мы работаем, живем, развиваем город и строим планы на будущее.

Главная задача взрослых сделать все возможное, чтобы дети росли счастливыми, окруженные заботой и любовью. В нашем городе делается многое для поддержки материнства и детства: открываются новые школы и детские сады, во дворах появляются игровые комплексы и даже целые детские городки, реализуются проекты и программы, направленные на дополнительное образование детей и создаются все условия для их полноценного досуга и отдыха. Мы должны заботиться о физическом и нравственном здоровье наших детей, поддерживать их стремления и развивать таланты, воспитать их умными и всесторонне развитыми, настоящими патриотами своей Родины.

В этот день отдельные слова поздравлений я хочу адресовать родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и всем тем, кто трудится на благо наших детей. Спасибо вам за ваш труд, за воспитание подрастающего поколения в духе любви и заботы!

Низкий поклон семьям, воспитывающим приемных детей и детей с ограниченными возможностями.

Я желаю всем взрослым — терпения и мудрости, а юным пензенцам — счастья и здоровья, мирного неба над головой, успехов и верных друзей, пусть каждый ваш день будет радостным, яркого вам и веселого лета, интересных встреч и увлекательных путешествий!

Пусть в каждой пензенской семье царит тепло, уют, благополучие, любовь и взаимное уважение!» — говорится в поздравлении.