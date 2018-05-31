Игрокам «Зенита» задолжали более трех млн руб

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, задолженность образовалась с июня 2017 года по апрель 2018 года. До середины 2017-го «Зенит» финансировался спонсором, со второй половины года у клуба поддержки не оказалось.

Бывшему директору «Зенита» и действующему руководителю внесено три представления, по результатам рассмотрения которых удалось добиться частичного погашения долга по зарплате.

Бывшего директора привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Руководителю в сентябре прошлого года объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. В мае в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

«В интересах бывших профессиональных футболистов клуба и иных работников в 2017 и истекшем периоде 2018 года в суд направлено 105 заявлений о выдаче приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму более 5,2 млн рублей, которые рассмотрены, удовлетворены и частично исполнены. Два млн рублей погасили. В результате долг составляет более 3,2 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.