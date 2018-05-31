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В России с 1 июня начнется маркировка обуви

31 мая в 16:52 174 просмотра

В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Эксперимент продлится до 30 июня 2019 года. Маркировка необходима для препятствия незаконному ввозу товаров, производству и продаже. В результате пилотного проекта удастся определить целесообразность введения маркировки обуви.

Проектом будут заниматься Минпромторг, Минфин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФСБ России, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

Производители и импортеры будут участвовать в эксперименте добровольно.

Ранее в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели обязательную маркировку шуб и меховых изделий.


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