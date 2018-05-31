В России с 1 июня начнется маркировка обуви

Эксперимент продлится до 30 июня 2019 года. Маркировка необходима для препятствия незаконному ввозу товаров, производству и продаже. В результате пилотного проекта удастся определить целесообразность введения маркировки обуви.
Проектом будут заниматься Минпромторг, Минфин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФСБ России, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.
Производители и импортеры будут участвовать в эксперименте добровольно.
Ранее в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели обязательную маркировку шуб и меховых изделий.