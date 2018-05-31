В Пензе высказались по поводу ситуации с кафе «Ландыш»

31 мая на на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства и конкуренции в Пензенской области с участием губернатора бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов рассказал о проблемах взаимоотношений представителей власти и предпринимательства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей остановился на нескольких конкретных примерах. В поселке Золотаревка бизнесмен, возводя здание магазина, заступил на один метр за границы земельного участка.

«Он построил здание для того, чтобы содержать технику для уборки поселка. Властями было принято решение подать в суд и требовать снести его, хотя мы предлагали альтернативные решения. В итоге на самом последнем этапе подписали мировое соглашение, но вся эта история длилась около года», — рассказал он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что здесь можно понять и администрацию района, и предпринимателя.

«Да, действительно. Заступил за границу — это плохо, нарушил закон. Но есть и другая составляющая. Так произошло, администрация недосмотрела, но если это не нарушает облик города, поселка, если никому ничего не мешает, то зачем сносить? Нужно в данном случае сказать предпринимателю спасибо и помочь. Личные взаимоотношения должны уходить в сторону», — подчеркнул он.

В Нижнем Ломове бизнесмен пытался получить разрешение на аренду земельного участка для выпаса овец, на решение этого вопроса ушло целых три года.

Также среди кейсов, связанных с проблемами с сфере взаимодействия власти и предпринимателей, Карим Кузахметов назвал ситуацию с кафе «Ландыш» напротив пединститута.

«Там непростая ситуация в принципе с постройкой, и у мэрии есть позиция, что здание построено с нарушениями. Предприниматель же считает, что нарушений нет. Он вел работы по прокладке кабеля, три раза обращался за разрешением на проведение земельных работ и только в четвертый раз с участием прокуратуры смог его получить», — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Глава региона отметил, что в ситуации с кафе видит выход в выкупе кафе и его сносе, так как здание портит архитектурный облик города.

«Перинатальный центр красивый, начало Олимпийской аллеи здесь, мы вкладываем деньги, чтобы привести все в порядок, создать условия для людей. На этом месте мог бы быть фонтан красивый. Давайте узнаем, сколько это стоит, выкупим и снесем», — обратился он к мэру Пензы Виктору Кувайцеву.

Также в ходе совета с докладом выступила глава пензенского УФАС Оксана Кузнецова. Она рассказала об основных проблемах, связанных с развитием здоровой конкуренции в регионе, и призналась, что у ведомства есть ряд вопросов к МУП «Пензадормост».