Иван Белозерцев наградил лучших пензенских предпринимателей

«Малый и средний бизнес — важное направление деятельности, способствующее развитию страны. Ваша работа очень непростая, и, к большому сожалению, мы не достигли пока такого положения дел, чтобы предприниматели заявляли, что у них никаких проблем нет, что для развития бизнеса созданы идеальные условия.

Чтобы оперативно решать возникающие вопросы, представителям бизнеса, власти и общественных организаций надо чаще встречаться и обсуждать насущные проблемы, активнее работать по формированию бизнес-миссий, чтобы представлять пензенскую продукцию в других регионах и странах, открывать совместные предприятия. Положительные примеры за последние годы в нашей области есть, ряд инвестпроектов уже реализуется.

Это непростая работа, но легко не было никогда. Уверен, что у нас все получится, если мы будем много трудиться, творчески подходить к своему делу, понимать друг друга и совместными усилиями развивать бизнес на пензенской земле. Благодарю вас за ваш труд и желаю успешной работы в дальнейшем!» — сказал губернатор Иван Белозерцев.

В завершение мероприятия глава региона вручил предпринимателям области, показавшим лучшие результаты работы, благодарности, грамоты и почетные знаки губернатора, сообщили в пресс-центре регионального правительства.