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В Пензе обсудили вопросы размещения болельщиков ЧМ

31 мая в 17:38 198 просмотров
, ресторанов, сотрудники органов правопорядка — все, кто будет напрямую контактировать с болельщиками.

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31 мая в Пензе прошло совещание по вопросам подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. В Большом зале городской администрации собрались представители гостиниц, ресторанов, сотрудники органов правопорядка — все, кто будет напрямую контактировать с болельщиками.

В Саранске будет проходить четыре игры чемпионата. В настоящее время все гостиницы города заняты, места в них забронированы, поэтому встал вопрос с размещением групп болельщиков. Планируется, что Пенза поможет с этим, а также с доставкой людей до стадиона в столице Мордовии. Об этом сообщил заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения республики Алексей Сальников.

Также он озвучил требования к гостиницам по безопасности, принципам доступности для инвалидов, важно условие — наличие Wi-Fi. Кроме того, в каждой из них будет переводчик и волонтер.

«Для всех сотрудников, контактирующих с болельщиками, и сотрудников правоохранительных органов в Пензе создан call-центр, который поможет решать организационные вопросы, там же будет сидеть группа переводчиков», — сказал замминистра.

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов отметил, что вопросов коллективного размещения — еще много.

«Разработана анкета для средств размещения. Она представляет собой некую таблицу, в которой практически ежедневно будут собирать информацию. В ней будет указано, сколько приехало людей, есть ли свободные места, вся информация о них», — сказал он.

В Саранске пройдет четыре матча: 16 июня будет первая игра между сборными Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ираном и Португалией, 28 июня — Панамой и Тунисом. В Пензе планируется разместить несколько тысяч болельщиков, больше всего ожидается гостей из Ирана — 638 человек.


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