Лайфхак. Как правильно бронировать билеты на самолет

Разобраться в ценовой политике билетов на самолет непросто. Зачастую, на один и тот же рейс цены отличаются на несколько тысяч рублей, а хочется выбрать наиболее выгодное предложение. ИА «Пенза-Пресс» выяснило, как правильно бронировать билеты.

Существует два основных способа покупки билетов, первый — через кассы. Однако он является самым невыгодным, это подтверждает директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Кассы, которые расположены в городе, к аэропорту не имеют никакого отношения. И за счет тех сборов, которые они берут, это в районе 500 рублей, идет удорожание билета. Если вы воспользуетесь услугой интернета, то это будет дешевле. Аэропорт же не участвует в продаже билетов, кассы, которые там есть, только арендуют помещение», — пояснил он.

Второй способ покупки билета на самолет — через интернет. В этом случае можно зайти напрямую на сайты авиакомпаний, часто они предлагают различные акции и скидки. Продают билеты и различные агентства, причем бывает, что значительно дешевле, так как среди них идет большая конкуренция, за счет снижения комиссии они могут опустить цену. Отслеживать все это очень трудно и долго — динамика цен нестабильная.

Лучше всего искать билеты на сайтах поисковых систем, которые систематизируют предложения авиакомпаний и агентств.

Как купить билет на самолет через интернет?

1. В поисковой системе вбиваем параметры: интересующее направление, количество человек, дату.

Появится множество предложений, причем самые выгодные из них будут первыми.

2. Если соотношение всех параметров — время в пути, прямой рейс или с пересадками, цена — устраивают, нажимаем кнопку «купить». Система автоматически перенаправит на сайт компании-партнера.

3. Перед вами будет форма, куда необходимо ввести персональные данные пассажира. Можно либо сразу внести оплату по банковской карте, либо нажать «бронь», обычно она сохраняется в течение суток. Информация о брони билета придет на электронную почту, которую вы укажете при заполнении формы.

Обратим внимание на некоторые важные моменты при онлайн-бронировании. Чтобы избежать недоразумений в аэропорту и не переплачивать, следует внимательно прочитать все параметры. Там указано, подлежит ли билет обмену или возврату, входит ли в его стоимость багаж. Кроме того, часто при оформлении автоматически в цену включается страховка, но от нее можно отказаться.

Как убедить, что вы купили билет онлайн?

Чтобы убедиться, что все сделали правильно, на специальных сайтах (www.myairlines.ru, www.checkmytrip.com, www.viewtrip.com) можно проверить статус заказа по номеру бронирования и фамилии пассажира. Или обратиться напрямую в авиакомпанию, с которой полетите, у них есть все данные о клиентах.

Что нужно для регистрации в аэропорту?

Для регистрации в аэропорту пассажир должен предъявить паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Также необходима маршрутная квитанция, которую вам прислали по электронной почте после оплаты билета. Желательно распечатать ее.