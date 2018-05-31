Пензенский психолог объяснил, почему отцы не платят алименты (видео)

История мамы двоих детей Алисы похожа на тысячи историй по всей стране. Двоих сыновей семи и девяти лет она воспитывает и содержит одна, муж ушел к другой и не желает брать на себя расходы по содержанию мальчиков. Деньги на детей пытается добиться с помощью судебных приставов.
«Муж ушел из семьи три года назад, недавно подала на развод, зимой — на алименты, он их не платит, у него два бизнеса, денег не дает. Я родила ему двух наследников, джигитов, а он убежал, уехал в деревню», — рассказала она.
Примечательно то, что бывший муж Алисы — человек без вредных привычек и ведет вполне приличный образ жизни. Вот только на звонки и SMS от бывшей жены не отвечает и денег не дает. Поведение странное для человека, который недавно демонстрировал любовь к детям. А вот семейные психологи не видят в этом ничего удивительного.
«Когда человеку что-то кажется негативным, угрожающим, то зачастую, сам того не ведая, он активирует защитный механизм. Что-то забывает, обесценивает, не обращает внимания. С этой позиции можно объяснить поведение нерадивых отцов-алиментщиков, которые отказываются вносить свою материальную лепту в воспитание детей», — сказал заведующий кафедрой «Общая психология» Пензенского государственного университета Всеволод Константинов.
Вот только взыскательнице от этого не легче. По словам судебных приставов, должники по алиментам далеко не всегда безработные алкоголики и наркоманы. У каждого сотрудника ведомства в работе — около 300 исполнительных производств о взыскании долгов детям. Всех алиментщиков условно разделяют на три категории — те, кто платит вовремя, те, у кого есть задолженность, но они платят текущие алименты и пытаются ее погасить и те, кто не платит ничего.
«К ним применяется административная ответственность в виде наказание в виде ареста или обязательных часов отработки», — рассказала судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментных платежей УФССП России по Пензенской области Юлия Шейкина.
Подавляющее большинство должников — мужчины, однако, есть и дамы, уклоняющиеся от содержания детей, — 544 человека, находятся в розыске. С начала года приставы составили 369 протоколов об административных правонарушениях. Активно используются такие меры как ограничение выезда за рубеж и ограничение специального права, речь идет о праве управления транспортным средством. Если должник не идет на контакт ни при каких условиях, для него наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов.
В Пензенской области 8293 должника по алиментам, они задолжали более 793 миллионов рублей. Это значит, что каждый третий алиментщик ограничен в выезде из страны, каждый четвертый — в спецправе, каждый 15 находится в розыске, каждый 22 привлечен к административной ответственности, а каждый 46 — к уголовной.
Между тем и судебные приставы, и специалисты в области человеческих отношений уверены, что только санкциями проблему не решить. Бывшие супруги должны научиться договариваться и слышать друг друга. Если получается, то не грех обратиться и к психологу. В конце концов, от того, что мама и папа смогут при расставании сохранить нормальные отношения, дети только выиграют, сообщает телеканал «Экспресс».