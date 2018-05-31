Пензенский психолог объяснил, почему отцы не платят алименты (видео)

Жители Пензенской области должны собственным детям более 793 миллионов рублей. От обязанности по содержанию систематически уклоняются 8293 человека. Как говорят судебные приставы, далеко не всегда это социально неблагополучные граждане, ведущие аморальный образ жизни. Многие неплохо зарабатывают, занимаются бизнесом, имеют дорогие автомобили и ездят отдыхать за границу.

История мамы двоих детей Алисы похожа на тысячи историй по всей стране. Двоих сыновей семи и девяти лет она воспитывает и содержит одна, муж ушел к другой и не желает брать на себя расходы по содержанию мальчиков. Деньги на детей пытается добиться с помощью судебных приставов.

«Муж ушел из семьи три года назад, недавно подала на развод, зимой — на алименты, он их не платит, у него два бизнеса, денег не дает. Я родила ему двух наследников, джигитов, а он убежал, уехал в деревню», — рассказала она.

Примечательно то, что бывший муж Алисы — человек без вредных привычек и ведет вполне приличный образ жизни. Вот только на звонки и SMS от бывшей жены не отвечает и денег не дает. Поведение странное для человека, который недавно демонстрировал любовь к детям. А вот семейные психологи не видят в этом ничего удивительного.

«Когда человеку что-то кажется негативным, угрожающим, то зачастую, сам того не ведая, он активирует защитный механизм. Что-то забывает, обесценивает, не обращает внимания. С этой позиции можно объяснить поведение нерадивых отцов-алиментщиков, которые отказываются вносить свою материальную лепту в воспитание детей», — сказал заведующий кафедрой «Общая психология» Пензенского государственного университета Всеволод Константинов.

Вот только взыскательнице от этого не легче. По словам судебных приставов, должники по алиментам далеко не всегда безработные алкоголики и наркоманы. У каждого сотрудника ведомства в работе — около 300 исполнительных производств о взыскании долгов детям. Всех алиментщиков условно разделяют на три категории — те, кто платит вовремя, те, у кого есть задолженность, но они платят текущие алименты и пытаются ее погасить и те, кто не платит ничего.

«К ним применяется административная ответственность в виде наказание в виде ареста или обязательных часов отработки», — рассказала судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментных платежей УФССП России по Пензенской области Юлия Шейкина.

Подавляющее большинство должников — мужчины, однако, есть и дамы, уклоняющиеся от содержания детей, — 544 человека, находятся в розыске. С начала года приставы составили 369 протоколов об административных правонарушениях. Активно используются такие меры как ограничение выезда за рубеж и ограничение специального права, речь идет о праве управления транспортным средством. Если должник не идет на контакт ни при каких условиях, для него наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов.

В Пензенской области 8293 должника по алиментам, они задолжали более 793 миллионов рублей. Это значит, что каждый третий алиментщик ограничен в выезде из страны, каждый четвертый — в спецправе, каждый 15 находится в розыске, каждый 22 привлечен к административной ответственности, а каждый 46 — к уголовной.

Между тем и судебные приставы, и специалисты в области человеческих отношений уверены, что только санкциями проблему не решить. Бывшие супруги должны научиться договариваться и слышать друг друга. Если получается, то не грех обратиться и к психологу. В конце концов, от того, что мама и папа смогут при расставании сохранить нормальные отношения, дети только выиграют, сообщает телеканал «Экспресс».