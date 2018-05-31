На центральной площади Кузнецка реконструировали фонтан (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области на центральной площади после капитального ремонта возобновил свою работу фонтан. Работы выполнили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Для жителей Кузнецка фонтан на центральной площади — одно из любимых мест города. Не случайно, когда в 2017 году горожанам предложили выбрать объект, который можно будет отремонтировать на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», за фонтан проголосовало большинство.

«С открытием фонтана у молодежи города появляются новые места, где можно отдохнуть, провести свободное время. Можно будет отдыхать, и заниматься своими делами», — отметила жительница Кузнецка Елизавета Устинова.

«Большое всем спасибо, кто принимал участие в его реставрации, оформлении. Надеюсь, что все праздничные события будут проходить вокруг него», — сказала жительница города Кузнецка Ольга Курдюкова.

В ходе реконструкции у фонтана полностью заменили насосное оборудование, восстановили гидроизоляцию чаши, переложили инженерные сети. В завершении рабочие отделали гранитом парапет. В гранитный камень одели и центральные тумбы.

«По сути это фонтан с новой инженерной начинкой, насосной станцией, трубопроводом, распылителями, облицовкой и самой ванной», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Этим летом в Кузнецке должен появиться еще один фонтан. Работы по его монтажу начались городском парке «Нескучный сад», сообщает телеканал «Экспресс».