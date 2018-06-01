«В России поддержка материнства и детства по праву является одним из важнейших приоритетов. Ключевые общественные ориентиры для нас — крепкая семья и внимательное отношение к подрастающему поколению.

В Пензенской области созданы все условия для того, чтобы ребятишки могли в полной мере реализовать свои способности в учебе, творчестве и спорте. Мы строим детские сады и школы, библиотеки и спортивные сооружения, проводим различные состязания, конкурсы и олимпиады.

В процессе воспитания трудно переоценить роль родителей, дедушек и бабушек, которые учат детей чести и достоинству, трудолюбию и целеустремленности, и педагогических работников, передающих своим ученикам знания и умения и во многом закладывающих основу их будущих успехов.

Выражаю уверенность, что совместными усилиями мы сумеем воспитать достойное молодое поколение, подлинных патриотов нашей великой Родины», — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал юным пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний.