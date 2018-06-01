Правительство раскритиковало законопроект о наказании стритрейсеров

Кабмин отказался поддержать законопроект о наказании за уличные гонки из-за нечеткости формулировок. Об этом сообщают «Известия».

При этом депутаты обещают доработать законодательную инициативу.

«Мы видим запрос общества на то, чтобы ввести наказание для стритрейсеров и автохамов, и понимаем, что такая проблема есть и ее нужно решать», — сказал замглавы думского комитета по безопасности, руководитель рабочей группы по подготовке предложений о наказании за автохулиганство Анатолий Выборный.

Документ предполагал штрафы за незаконные гонки от 50 тысяч до 1 млн рублей и лишение прав.

По мнению законодателей, штрафы не пугают «золотую молодежь», которая, в основном, занимается автохулиганством. Правительство требует уточнить формулировку самого понятия стритрейсинга и убрать пункты, которые дублируют уже действующие статьи УК.