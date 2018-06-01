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В Иссе женщину избили до смерти за угрозы настучать на приятеля

1 июня в 09:33 464 просмотра
«Убийство».

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В поселке Исса Бессоновского района Пензенской области нашли мертвую женщину. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Жительница Иссы 24 мая обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей 42-летней дочери. Женщина рассказала, что она работала барменом, 22 мая вышла из кафе, но домой так и не вернулась, а телефон выключен.

Следователи выяснили, что женщина вышла с работы утром и села в машину к 33-летнему приятелю. Они прибыли к пруду, выпили на берегу, затем поехали кататься. Спутница стала угрожать мужчине, что сообщит в полицию о том, что он водит в нетрезвом виде. Тогда он остановил автомобиль, вытащил женщину, избил и оставил посреди поля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.


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