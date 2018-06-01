В Иссе женщину избили до смерти за угрозы настучать на приятеля

Жительница Иссы 24 мая обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей 42-летней дочери. Женщина рассказала, что она работала барменом, 22 мая вышла из кафе, но домой так и не вернулась, а телефон выключен.

Следователи выяснили, что женщина вышла с работы утром и села в машину к 33-летнему приятелю. Они прибыли к пруду, выпили на берегу, затем поехали кататься. Спутница стала угрожать мужчине, что сообщит в полицию о том, что он водит в нетрезвом виде. Тогда он остановил автомобиль, вытащил женщину, избил и оставил посреди поля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.