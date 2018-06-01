В Пензе изменена схема движения маршруток № 31

С 4 июня в Пензе будут внесены изменения в схему движения автобусного маршрута № 31 «ул. Ладожская — Согласие».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, цель изменении - совершенствование маршрутной сети. Маршрутки № 31 будут направляться от остановки «Технопарк «Яблочков» по следующей схеме: По требованию — Универсам — ул. Долгорукова — ул. Кл. Цеткин — Магазин — Больница — Согласие.

Напомним, в настоящее время в Пензе также изменена схема движения маршрутов городского пассажирского транспорта №№ 18 и 34. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на участке тепломагистрали № 13 на ул. Каракозова в районе жилого дома № 16 по ул. Путевой. Изменения являются временными — они актуальны с 14 мая до полуночи 8 июня.