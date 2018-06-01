В России изучат опыт Запада по борьбе с бедностью

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы портала госзакупок. Тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью, содержащего оценку возможности адаптации такого опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования, проводит аппарат Госдумы. На эти цели будет потрачено не более 7,2 млн рублей.

Актуальность исследования обусловлена поставленной в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта этого года задачей за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

По данным официальной статистики, в настоящее время примерно 14% населения являются бедными, а еще около 50% — низко обеспеченными.

Будут изучены практики в области государственной политики по снижению бедности и социально-экономического неравенства в скандинавских странах, государствах Евросоюза и постсоветского пространства. Исследование будет завершено к осени.