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В России изучат опыт Запада по борьбе с бедностью

1 июня в 10:32 54 просмотра

Госдума России изучит зарубежный опыт снижения социально-экономического неравенства и борьбы с бедностью.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы портала госзакупок. Тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью, содержащего оценку возможности адаптации такого опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования, проводит аппарат Госдумы. На эти цели будет потрачено не более 7,2 млн рублей.

Актуальность исследования обусловлена поставленной в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта этого года задачей за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

По данным официальной статистики, в настоящее время примерно 14% населения являются бедными, а еще около 50% — низко обеспеченными.

Будут изучены практики в области государственной политики по снижению бедности и социально-экономического неравенства в скандинавских странах, государствах Евросоюза и постсоветского пространства. Исследование будет завершено к осени.


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