В Пензе благотворительный спектакль «Давным-давно» встретили овациями. ВИДЕО

В Пензе в областном драматическом театре состоялся благотворительный спектакль по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (12+).

Особенность пострановки в том, что все актеры — непрофессионалы. В спектакле приняли участие известные медиаперсоны — представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. Режиссер — Владимир Карпов.

Азарова сыграл Михаил Тихомиров, Шуру — Екатерина Миленькая, Ржевским был Ильдар Мавлюдов, камердинера Ивана сыграл Сергей Красовский, Нурина — Владимир Кшуманев. Андрей Кулинцев сыграл Чемисова, Евгений Трошин примерил на себя роль Неплюева, а Вера Фейгина была кузиной Натали.

Благотворительные спектакли в Пензе ставятся каждый год, так в 2013 году постановка «До третьих петухов» (18+) собрал более 1 млн рублей, средства были направлены на реализацию программы «Родник надежды» — долгосрочная помощь детским отделениям больниц области. В 2014 году результатом благотворительной театральной постановки «Мертвые души» (12+) стала помощь фонду «Рука помощи бездомным животным». В 2015 средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате.

В этом году все вырученные деньги пойдут на помощь детям, страдающим аутизмом.

Предлагаем посмотреть отрывки спектакля и фоторепортаж.