Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе состоится благотворительный спектакль
Студенты ПГАУ, победившие в проекте «Новое поколение «Дамате», получили награды
В пензенской галерее им. Савицкого выставили уникальные картины
Пензенские ребята съездили в Москву от Яндекс. Лицея
НКО приглашают на фестиваль «Добрая Пенза — 2018»
Пензенским школьникам рассказали о правилах пользования мотоциклами
В Пензе родители заплатят меньше за путевки в пришкольные лагеря
В Пензе наградят школьников-знаменосцев
Фанаты разочаровались в Бузовой и хотят сдать билеты на концерт в Пензе?
Баста выступит с концертом в Пензе

В Пензе благотворительный спектакль «Давным-давно» встретили овациями. ВИДЕО

1 июня в 10:51 526 просмотров
«Давным-давно» (12+).

" data-title="В Пензе благотворительный спектакль «Давным-давно» встретили овациями. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в областном драматическом театре состоялся благотворительный спектакль по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (12+).

Особенность пострановки в том, что все актеры — непрофессионалы. В спектакле приняли участие известные медиаперсоны — представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. Режиссер — Владимир Карпов.

Азарова сыграл Михаил Тихомиров, Шуру — Екатерина Миленькая, Ржевским был Ильдар Мавлюдов, камердинера Ивана сыграл Сергей Красовский, Нурина — Владимир Кшуманев. Андрей Кулинцев сыграл Чемисова, Евгений Трошин примерил на себя роль Неплюева, а Вера Фейгина была кузиной Натали.

Благотворительные спектакли в Пензе ставятся каждый год, так в 2013 году постановка «До третьих петухов» (18+) собрал более 1 млн рублей, средства были направлены на реализацию программы «Родник надежды» — долгосрочная помощь детским отделениям больниц области. В 2014 году результатом благотворительной театральной постановки «Мертвые души» (12+) стала помощь фонду «Рука помощи бездомным животным». В 2015 средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате.

В этом году все вырученные деньги пойдут на помощь детям, страдающим аутизмом.

Предлагаем посмотреть отрывки спектакля и фоторепортаж.

Фотография: фото и видео Олега Сысоева

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...