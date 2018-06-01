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В Пензе школьники стали участниками фестиваля ГТО

1 июня в 10:47 282 просмотра

В пензенском училище олимпийского резерва прошел фестиваль ГТО среди школьников.

«Основной целью данного мероприятия является вовлечение детского населения Пензенской области в систематические занятия физической культурой, спортом и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», — пояснили в пресс-службе регионального минспорта.

Участниками фестиваля стали 233 человека в составе 30 команд из всех муниципальных районов и городских округов Пензенской области, в возрасте от 11 до 15 лет. Ребята соревновались в командном и личном первенствах.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что с каждым годом участников комплекса ГТО становится все больше и больше, а также пожелал командам удачного выступления.

Команды проверили свои силы в таких нормативах, как: бег (на 60 и 2000 метров), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание мяча весом 150 г, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание на 50 м, стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку из пневматической винтовки.

Первое место на фестивале заняли пензенцы, второе — школьники из Бековского района, третье — из Бессоновского.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/3427/

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