Белозерцев наградил самых спортивных школьников Пензы

На стадионе собрались команды школ города и дворовые тренеры. Глава региона напомнил, что в этом году Россия принимает Чемпионат мира по футболу, а область отмечает 100-летие пензенского футбола.

«Это особенное лето, и мы должны сделать все, чтобы в этом году уделить внимание занятиям спортом и футболом. Для этого будем создавать условия, чтобы все дворовые площадки были заняты с утра до вечера», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев призвал ребят провести летние каникулы с пользой для здоровья.

«Спорт высших достижений начинается с маленьких шагов, еще с детства», — отметил он.

«Желаю, чтобы летний сезон укрепил вас здоровьем и духом, берегите себя и своих близких, и чтобы Пензенский край славился своими спортивными успехами», — пожелал школьникам депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин.

С началом летних каникул ребят поздравил и депутат Госдумы Владимир Есяков.

«Больше занятий, больше улыбок, общения и дружбы», — пожелал он.



Губернатор вручил золотые знаки отличия ГТО лучшим юным спортсменам, после чего для гостей праздника были организованы показательные выступления воспитанников спортшкол. Также дворовым тренерам вручили спортивный инвентарь для работы в летний период.

«После торжественного мероприятия футбольном поле начался предварительный этап соревнований по футболу на Кубок депутатов Пензенской городской Думы среди школьных и дворовых команд Железнодорожного района Пензы, а также прошли соревнования по волейболу, перетягиванию каната и веселые старты», — сообщили в пресс-центре.