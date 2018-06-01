Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор вручил представителям ветслужб ключи от новых машин
В Пензенской области клещи покусали 571 человека
Мэр Пензы сыграл в футбол на улице Московской
Очередной выпуск «Домовиты» посвятили инфраструктуре Спутника
В Пензенской области заработало приложение для отслеживания «скорой»
На ул. Московской антитаранные шары украсили чехлами в виде мячей
Девять причин выбрать безопасный интернет
Пензенским общественникам представили нового главу областного УМВД
Известен график движения дачных автобусов в Пензе на праздники
В Пензе изменена схема движения маршруток № 31

Белозерцев наградил самых спортивных школьников Пензы

1 июня в 11:08 362 просмотра
, которое прошло в школе № 19.

" data-title="Белозерцев наградил самых спортивных школьников Пензы — Пенза-пресс, рунет за день">

1 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в открытии летнего оздоровительного сезона, которое прошло в школе № 19.

На стадионе собрались команды школ города и дворовые тренеры. Глава региона напомнил, что в этом году Россия принимает Чемпионат мира по футболу, а область отмечает 100-летие пензенского футбола.

«Это особенное лето, и мы должны сделать все, чтобы в этом году уделить внимание занятиям спортом и футболом. Для этого будем создавать условия, чтобы все дворовые площадки были заняты с утра до вечера», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев призвал ребят провести летние каникулы с пользой для здоровья.

«Спорт высших достижений начинается с маленьких шагов, еще с детства», — отметил он.

«Желаю, чтобы летний сезон укрепил вас здоровьем и духом, берегите себя и своих близких, и чтобы Пензенский край славился своими спортивными успехами», — пожелал школьникам депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин.

С началом летних каникул ребят поздравил и депутат Госдумы Владимир Есяков.

«Больше занятий, больше улыбок, общения и дружбы», — пожелал он.

Губернатор вручил золотые знаки отличия ГТО лучшим юным спортсменам, после чего для гостей праздника были организованы показательные выступления воспитанников спортшкол. Также дворовым тренерам вручили спортивный инвентарь для работы в летний период.

«После торжественного мероприятия футбольном поле начался предварительный этап соревнований по футболу на Кубок депутатов Пензенской городской Думы среди школьных и дворовых команд Железнодорожного района Пензы, а также прошли соревнования по волейболу, перетягиванию каната и веселые старты», — сообщили в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/87577/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...