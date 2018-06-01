Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В торговом центре Иркутска во время взрыва пострадали дети
В России изучат опыт Запада по борьбе с бедностью
Коллекторам разрешили отправлять заемщикам по несколько SMS в день
Правительство раскритиковало законопроект о наказании стритрейсеров
В Череповце и Вологде вырастут цены на проезд
В Саратове снесут дом на ул. Мясницкой
Россиян предложили на один день лишить сигарет
В России с 1 июня начнется маркировка обуви
Робот сможет бороться с токсинами и бактериями в организме человека
Росавиация рассказала о системных нарушениях в «СарАвиа»

Ученые создали универсальный «конструктор» лекарств от рака

1 июня в 11:39 240 просмотров
, позволяющую быстро создавать лекарства от новых видов рака. Об этом сообщает Life.ru.

" data-title="Ученые создали универсальный «конструктор» лекарств от рака — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые из России и Австралии разработали универсальную платформу, позволяющую быстро создавать лекарства от новых видов рака. Об этом сообщает Life.ru.

Новая платформа покрывает наночастицы молекулами, распознающими клетки опухоли.

«Большинство существующих на сегодняшний день методов химической спайки наночастиц с биомолекулами имеют ряд серьезных проблем. Разработанный нами метод не меняет пространственной структуры распознающих молекул, обладает высокой специфичностью и работает быстро: на соединение всех блоков уходит несколько минут», — пояснили исследователи.

Ученые смогли решить проблему, которая вставала перед биохимиками всего мира ранее: в предыдущих исследованиях приходилось создавать вручную каждый тип «наночастиц-киллеров», применяя сложные методики нанесения на их поверхность особых белковых клеток.

Российские биохимики обошли эту сложность при помощи молекул, выделенных из микроба Bacillus amyloliquefaciens, — антибиотика барназу и белка барстар. Эти компоненты нужно по отдельности прикрепить к наночастицам и перемешать растворы.

Для демонстрации команда ученых собрала наночастицы, уничтожающие раковые клетки, которые вырабатывают аномальные количества белка HER2 — основного сигнала деления. Примерно 30% случаев злокачественных опухолей груди появляются из-за мутаций в этом гене, и многие из них не поддаются нормальному лечению.

Наночастицы смогли проникнуть в подобные клетки, не затронув соседние культуры здоровых клеток. Таким же образом этот конструктор можно использовать не только для борьбы с раком, но и для доставки генной терапии и лечения иных заболеваний, которые вызваны неполадками в определенных клетках.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...