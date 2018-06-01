Ученые создали универсальный «конструктор» лекарств от рака

Ученые из России и Австралии разработали универсальную платформу, позволяющую быстро создавать лекарства от новых видов рака. Об этом сообщает Life.ru .

Новая платформа покрывает наночастицы молекулами, распознающими клетки опухоли.

«Большинство существующих на сегодняшний день методов химической спайки наночастиц с биомолекулами имеют ряд серьезных проблем. Разработанный нами метод не меняет пространственной структуры распознающих молекул, обладает высокой специфичностью и работает быстро: на соединение всех блоков уходит несколько минут», — пояснили исследователи.

Ученые смогли решить проблему, которая вставала перед биохимиками всего мира ранее: в предыдущих исследованиях приходилось создавать вручную каждый тип «наночастиц-киллеров», применяя сложные методики нанесения на их поверхность особых белковых клеток.

Российские биохимики обошли эту сложность при помощи молекул, выделенных из микроба Bacillus amyloliquefaciens, — антибиотика барназу и белка барстар. Эти компоненты нужно по отдельности прикрепить к наночастицам и перемешать растворы.

Для демонстрации команда ученых собрала наночастицы, уничтожающие раковые клетки, которые вырабатывают аномальные количества белка HER2 — основного сигнала деления. Примерно 30% случаев злокачественных опухолей груди появляются из-за мутаций в этом гене, и многие из них не поддаются нормальному лечению.

Наночастицы смогли проникнуть в подобные клетки, не затронув соседние культуры здоровых клеток. Таким же образом этот конструктор можно использовать не только для борьбы с раком, но и для доставки генной терапии и лечения иных заболеваний, которые вызваны неполадками в определенных клетках.