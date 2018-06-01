Пензенские НКО получат 18 млн руб. на реализацию проектов

«Квартал Луи» с проектом «Лидеры изменений. Равный — Равному» получит 6 млн 717 тыс. 300 руб., православная религиозная организация прихода вознесенской церкви г. Пензы Пензенской епархии РПЦ получит 95 тыс. руб. на реализацию инициативы «Юбилейная передвижная выставка к 100-летию закрытия Спасо-Преображенского монастыря».

Пензенскому областному фонду научно-технического развития выделят 1 млн 626 тыс. 982 руб. на проект «Экологический патруль Зеленой волны», региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пензенской области получит 1 млн 583 тыс. 107 руб. на реализацию проекта «В тылу Герои не забыты».

Около 700 тыс. руб. выделят двум организациям из Заречного. Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» получит грант в размере 354 тыс. 214 руб., на эти деньги реализует проект развития физической культуры и спорта в городе Заречном через проведение фестиваля детских команд чирлидинга «ЗарЧирДанс». А фонд поддержки городских инициатив на создание Парка памяти в Заречном получит 311 тыс. 622 руб.

Фонд «Рука помощи бездомным животным» на проект «#ХочуДомой» получит 326 тыс. 688 руб., организация «Творческое объединение «Пензахобби» с проектом «Инклюзивный ремесленный центр «Капля солнца» выиграла грант в объеме 6 млн 269 тыс. 474 руб.

Пензенская региональная общественная организация по оказанию помощи нуждающимся в восстановлении здоровья людям «Благо дарю» на проект «Социальная передача «Большая маленькая Пенза» на онлайн-видеоканале для популяризации пензенских НКО и общественного участия» получит 495 тыс. 488 руб.

На первый конкурс президентских грантов от пензенских НКО всего было подано 50 проектов, из них 49 допустили до экспертизы.