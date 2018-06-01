Девять причин выбрать безопасный интернет

Семнадцать! Столько вирусов с начала этого года я обнаружил на двух компьютерах — своем домашнем и родительском. После мучительной двухчасовой борьбы с последним вредителем я задумался о замене бесплатной защитной программы чем-то помощнее и понадежнее. Выбор пал на акционный тариф компании «Ростелеком» с встроенным решением «Лаборатории Касперского». Почему? Сейчас расскажу.

Во-первых, я давно хотел сменить провайдера. Так почему бы не дать шанс компании, которая за последние пять лет изменилась до неузнаваемости, постоянно двигая на рынок инновационные решения? Новым абонентам «Ростелеком» предлагает пакет «Антивирусный» с антивирусом и скоростным интернетом или пакет «Надежный», где в комплекте еще и Интерактивное ТВ с сервисом «Управление просмотром» в подарок на 12 месяцев.

Кстати, в этот раз оператор позаботился и о действующих абонентах, ведь обычно все самое интересное провайдеры предлагают клиентам-новичкам. Те, у кого уже есть интернет «Ростелекома», могут подключиться к «Надежному».

Во-вторых, мне предложили два компонента защиты на выбор. Базовый Kaspersky Anti-Virus на одно устройство (в рамках ТП «Антивирусный» и «Надежный») или расширенный Kaspersky Internet Security (ТП «Надежный) на два устройства. Я выбрал расширенный вариант.

В-третьих, я купил необходимое для подключения услуг оборудование за 1 рубль за единицу. За 1 рубль, Карл! Расшифрую: необходимое оборудование — это роутер и приставка для Интерактивного ТВ.

В-четвертых, до 15 июня в «Ростелекоме» действует скидка на активацию антивирусных пакетов от 20 до 30%. Я получил защиту от кибератак, Интерактивное ТВ и реально скоростной интернет — до 100 Мбит/с по проводу и стабильные 65 Мбит/с по Wi-Fi при нескольких устройствах в сети — за вполне приемлемую цену.

В-пятых, у меня появилась отдельная «Защита веб-камеры». Возможно, я параноик, но я заклеиваю встроенные в технику камеры. Да и свежо еще в памяти страшное событие, которое активно освещали в широко известной в узких кругах передаче про ясновидящих. Может, кто-то помнит, как голос из компьютера велел девочке-подростку напугать родителей, инсценировав самоубийство. И если бы история закончилась хорошо, на федеральном телеканале о ней бы не заговорили. А у меня, между прочим, подрастает дочка. Потому дополнительная охрана веб-камеры не повредит.

Шестой плюс снова для мам и пап — сервис «Родительский контроль». Он позволяет ограничивать доступ ребенка к компьютеру, отдельным сайтам и даже контактам в социальных сетях. Последнее особенно порадовало. Преступники, извращенцы, искатели приключений, горе-фейки с сомнительной рекламой сомнительных товаров, идите мимо! Я вас теперь просто заблокирую!

Седьмой — возможность безопасно использовать деньги в онлайне. Без интернет-покупок, оплаты налогов и услуг ЖКХ через интернет-банк я жизнь, честно, не представляю. В то же время ежедневно мошенники создают множество вреднючих троянцев, способных выкрасть персональные финансовые данные на этапе их ввода в платежную систему. Теперь же сайт, с помощью которого я захочу провести транзакцию, будет тщательно проверяться. При наличии вирусной активности на странице меня предупредят.

Восьмой — не нужно постоянно заботиться о продлении лицензии. Казалось бы, сделать это проще простого. Но не для всех. Отец жить не может без онлайн-игр, да-да! Он постоянно играет в шашки и, к слову, побеждает всех не только в онлайне, но и на городских и областных чемпионатах. Но при любом всплывающем сообщении антивирусной программы у моего стратега начинается паника: вдруг это конец, все сломается и выключится навсегда? А слово «вирус» вызывает у него, почтенного господина под 60, жуткий страх. Я подключил родителям тариф «Антивирусный» с Kaspersky Anti-Virus, объяснил, что теперь все будет происходить автоматически, и вот уже три недели мы живем спокойно!

Ну, и в-девятых, меня подкупило то, что решение предоставлено крупнейшим игроком it-отрасли. Ведь это же круто!

