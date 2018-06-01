На ул. Московской антитаранные шары украсили чехлами в виде мячей

1 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как на ул. Московской, в местах пересечения с ул. Максима Горького и Бакунина, в преддверии Чемпионата мира по футболу украсили защитные конструкции.

Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константин Кузнецов отчитался о проведенных мероприятиях, в ходе которых чехлами в виде футбольных мячей оформили 20 антитаранных шаров. Мэр похвалил качество мячей и такой способ украшения центральной улицы города.

«Такого уровня событие в нашей стране проходит не так часто, поэтому хотелось бы, чтобы жители Пензы были к нему причастны. Мы делаем все для того, чтобы праздничное настроение сопровождало горожан и болельщиков, которые приедут в наш город, как в преддверии чемпионата, так и во время его прохождения», — отметил он.

МКУ «Рекламная служба города Пензы» реализует концепцию оформления городских территорий в футбольной тематике. В частности, учреждение размещает баннеры социальной рекламы, транслирует на видеоэкранах города соответствующие ролики, украшает остановки, сообщает пресс-служба мэрии города.

