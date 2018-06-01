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В Пензенской области заработало приложение для отслеживания «скорой»

1 июня в 12:02 418 просмотров
«скорой» с помощью приложения.

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С 1 июня пензенцы могут вызвать и отследить движение автомобиля «скорой» с помощью приложения.

Нововведением могут воспользоваться жители региона, у которых мобильные устройства работают на базе операционной системы Android, сообщили на сайте областной станции скорой медицинской помощи.

Для полноценной работы приложения необходимо будет зарегистрироваться — внести фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также дать согласие на обработку персональных данных. Подтверждением личности может стать номер паспорта или полиса ОМС. Отдельно заполняется информация на членов семьи, в том числе — на тех, кто живет отдельно.

После установки приложение будет находиться в «спящем режиме». Функция по отслеживанию активируется автоматически после вызова бригады скорой медицинской помощи.

Приложение (0+) можно скачать на сайте станции скорой медпомощи.


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