В Пензенской области заработало приложение для отслеживания «скорой»

С 1 июня пензенцы могут вызвать и отследить движение автомобиля «скорой» с помощью приложения.

Нововведением могут воспользоваться жители региона, у которых мобильные устройства работают на базе операционной системы Android, сообщили на сайте областной станции скорой медицинской помощи.

Для полноценной работы приложения необходимо будет зарегистрироваться — внести фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также дать согласие на обработку персональных данных. Подтверждением личности может стать номер паспорта или полиса ОМС. Отдельно заполняется информация на членов семьи, в том числе — на тех, кто живет отдельно.

После установки приложение будет находиться в «спящем режиме». Функция по отслеживанию активируется автоматически после вызова бригады скорой медицинской помощи.

Приложение (0+) можно скачать на сайте станции скорой медпомощи.