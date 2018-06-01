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В Пензе «Яндекс.Такси» врезался в иномарку. ФОТО

1 июня в 12:26 258 просмотров
«Пенза-Пресс» прислала Наталья Жаркова.

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В Пензе в 100 метрах от Ахунского переезда произошла авария. Информацию о случившемся в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» прислала Наталья Жаркова.

Она сообщила, что инцидент произошел 1 июня в 8.00. Столкнулись Daewoo Nexia и автомобиль «Яндекс.Такси» Renault Logan, водителем которого был 50-летний мужчина.

В результате аварии пострадали пассажиры Daewoo Nexia — 38-летняя женщина и подросток. Они отказались от госпитализации.

«По предварительным данным, виноват Renault Logan. По словам водителя, он не работает в «Яндекс.Такси», просто одолжил машину у приятеля, встретил и подсадил у центрального рынка знакомых, решил их подвезти», — добавила Наталья Жаркова.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фотография: фото Натальи Жарковой

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